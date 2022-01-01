Adresár spoločností
Waymo
Waymo Platy

Platy Waymo sa pohybujú od $59,623 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Informačný technológ (IT) na spodnej hranici až po $950,000 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Waymo. Posledná aktualizácia: 8/28/2025

$160K

Softvérový inžinier
L3 $236K
L4 $317K
L5 $419K
L6 $576K
L7 $900K

Inžinier strojového učenia

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Produkčný softvérový inžinier

Systémový inžinier

Výskumný vedec

Manažér technických programov
L4 $254K
L5 $327K
L6 $457K
Dátový vedec
L4 $255K
L5 $339K

Hardvérový inžinier
L5 $394K
L6 $479K
Produktový manažér
Median $418K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $950K
Manažér programov
Median $194K
Ľudské zdroje
Median $145K
Nábor zamestnancov
Median $173K
Strojný inžinier
Median $378K
Účtovník
$98K

Technický účtovník

Manažér obchodných operácií
$358K
Obchodný analytik
$392K
Obchodný rozvoj
$510K
Manažér dátovej vedy
$390K
Finančný analytik
$265K
Informačný technológ (IT)
$59.6K
Marketingové operácie
$209K
Produktový dizajnér
$118K
Projektový manažér
$543K
UX výskumník
$125K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
WMU

V spoločnosti Waymo podliehajú WMUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

WMUs are Waymo's version of RSUs

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Waymo predstavuje Manažér softvérového inžinierstva s ročnou celkovou odmenou $950,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Waymo je $338,893.

