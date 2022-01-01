Adresár spoločností
Tango
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Tango Platy

Platy Tango sa pohybujú od $42,210 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $92,852 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Tango. Posledná aktualizácia: 10/12/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Softvérový inžinier
Median $86.4K
Dátový analytik
$66.1K
Dátový vedec
$51.7K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

93 57
93 57
Marketingové operácie
$90.1K
Produktový dizajnér
$42.2K
Produktový manažér
$92.9K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Tango podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Máte otázku? Spýtajte sa komunity.

Navštívte komunitu Levels.fyi, aby ste sa zapojili do diskusií so zamestnancami z rôznych spoločností, získali kariérne tipy a ďalšie.

Navštíviť teraz!

Často kladené otázky

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Tango là Produktový manažér at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $92,852. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Tango là $76,265.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Tango

Súvisiace spoločnosti

  • Credit Karma
  • Waymo
  • Noom
  • Survios
  • Seesaw
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje