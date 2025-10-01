Adresár spoločností
VMware
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • San Francisco Bay Area

VMware Softvérový inžinier Platy v San Francisco Bay Area

Softvérový inžinier odmeňovanie in San Francisco Bay Area v VMware sa pohybuje od $155K za year pre P1 do $601K za year pre Senior Staff Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in San Francisco Bay Area dosahuje $255K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky VMware. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
MTS 1
P1(Začiatočnícka úroveň)
$155K
$124K
$14.6K
$15.7K
MTS 2
P2
$196K
$151K
$36.5K
$8.1K
MTS 3
P3
$213K
$167K
$34.9K
$11.1K
Senior MTS
P4
$265K
$197K
$46.4K
$21K
Zobraziť 5 Viac úrovní
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti VMware podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (12.50% polročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (12.50% polročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (12.50% polročne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Zahrnuté pozície

Pridať novú pozíciu

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Sieťový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Produkčný softvérový inžinier

Inžinier spoľahlivosti stránok

Systémový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v VMware in San Francisco Bay Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $600,714. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v VMware pre pozíciu Softvérový inžinier in San Francisco Bay Area je $220,000.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre VMware

Súvisiace spoločnosti

  • Qualtrics
  • DigitalOcean
  • LivePerson
  • Microsoft
  • Oracle
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje