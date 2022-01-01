Adresár spoločností
LivePerson
LivePerson Platy

Platy LivePerson sa pohybujú od $24,097 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Administratívny asistent na spodnej hranici až po $402,000 pre Projektový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov LivePerson. Posledná aktualizácia: 9/16/2025

Softvérový inžinier
Median $86.9K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $184K
Manažér technických programov
Median $400K

Produktový dizajnér
Median $132K
Administratívny asistent
$24.1K
Obchodný analytik
$54.8K
Zákaznícky servis
$137K
Dátový analytik
$62.4K
Manažér dátovej vedy
$235K
Dátový vedec
Median $142K
Ľudské zdroje
$143K
Informačný technológ (IT)
$252K
Marketing
$120K
Produktový manažér
$132K
Manažér programov
$201K
Projektový manažér
$402K
Nábor zamestnancov
$166K
Architekt riešení
$135K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v LivePerson predstavuje Projektový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $402,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v LivePerson je $139,395.

