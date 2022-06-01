Adresár spoločností
Verbit
Verbit Platy

Platy Verbit sa pohybujú od $32,238 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Nábor zamestnancov na spodnej hranici až po $162,670 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Verbit. Posledná aktualizácia: 10/16/2025

Produktový manažér
$130K
Nábor zamestnancov
$32.2K
Softvérový inžinier
$163K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Manažér softvérového inžinierstva
$109K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Verbit predstavuje Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $162,670. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Verbit je $119,343.

Ďalšie zdroje