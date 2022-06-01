WSO2 Platy

Adresár spoločností
Platy WSO2 sa pohybujú od $7,914 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový vedec na spodnej hranici až po $203,975 pre Architekt riešení na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov WSO2. Posledná aktualizácia: 9/2/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $20K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Dátový vedec
$7.9K
Architekt riešení
$204K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v WSO2 predstavuje Architekt riešení at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $203,975. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v WSO2 je $20,028.

