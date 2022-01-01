Adresár Spoločností
Tempo
Tempo Platy

Platový rozsah Tempo sa pohybuje od $2,472 v celkovej kompenzácii ročne pre Architekt riešení na spodnom konci do $248,750 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Tempo. Naposledy aktualizované: 8/16/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $154K
Produktový dizajnér
Median $167K
Manažér obchodných operácií
$102K

Obchodný analytik
$139K
Dátový vedec
$85.2K
Hardvérový inžinier
$131K
Ľudské zdroje
$204K
Produktový manažér
$78.3K
Personálny nábor
$84.6K
Manažér softvérového inžinierstva
$249K
Architekt riešení
$2.5K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Tempo je Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $248,750. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Tempo je $130,650.

