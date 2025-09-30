Adresár spoločností
SWORD Health
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

SWORD Health Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Portugal v SWORD Health dosahuje €34.6K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky SWORD Health. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Mediánový balík
company icon
SWORD Health
Software Engineer
Porto, PO, Portugal
Celkom za rok
€34.6K
Úroveň
L2
Základný plat
€34.6K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Roky v spoločnosti
2-4 Roky
Roky skúseností
5-10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v SWORD Health?

€160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Softvérový inžinier at SWORD Health in Portugal sits at a yearly total compensation of €84,939. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at SWORD Health for the Softvérový inžinier role in Portugal is €46,098.

