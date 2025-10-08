Adresár spoločností
Swisscom DevOps inžinier Platy

DevOps inžinier odmeňovanie in Switzerland v Swisscom sa pohybuje od CHF 124K za year pre Software Engineer do CHF 155K za year pre Senior Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Switzerland dosahuje CHF 138K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Swisscom. Posledná aktualizácia: 10/8/2025

Priemer Úroveň
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
Software Engineer
(Začiatočnícka úroveň)
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 155K
CHF 150K
CHF 0
CHF 5.1K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu DevOps inžinier v Swisscom in Switzerland predstavuje ročnú celkovú odmenu CHF 162,891. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Swisscom pre pozíciu DevOps inžinier in Switzerland je CHF 133,141.

Ďalšie zdroje