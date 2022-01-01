Adresár Spoločností
TELUS
TELUS Platy

Platový rozsah TELUS sa pohybuje od $10,107 v celkovej kompenzácii ročne pre Zákaznícky servis na spodnom konci do $135,281 pre Softvérový inžinier na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov TELUS. Naposledy aktualizované: 8/15/2025

$160K

Softvérový inžinier
L1 $62.3K
L2 $73.5K
L3 $83.4K
L4 $90.9K
L5 $129K
L6 $135K

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Backend softvérový inžinier

Full-stack softvérový inžinier

Inžinier strojového učenia

DevOps inžinier

Produktový manažér
L1 $76K
L2 $69.6K
L3 $90.5K
L4 $106K
L5 $174K
L6 $85.9K
Produktový dizajnér
L2 $68.5K
L3 $68.2K
L4 $86.3K

UX dizajnér

Dátový vedec
L2 $87.5K
L3 $92.4K
L4 $87K
L5 $102K
Manažér softvérového inžinierstva
L4 $114K
L5 $97.6K
Marketing
L1 $56.1K
L2 $66.5K
Manažér programu
Median $85K
Obchodný analytik
Median $56.2K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
Median $76.8K
Dátový analytik
Median $37.1K
Manažér dátovej vedy
Median $110K
Architekt riešení
Median $129K

Dátový architekt

Manažérsky konzultant
Median $95.6K
Obchodné operácie
$101K
Manažér obchodných operácií
$96.9K
Rozvoj obchodu
$99.3K
Vedúci kancelárie
$92.6K
Copywriter
$88.4K
Zákaznícky servis
$10.1K
Finančný analytik
$76.8K
Hardvérový inžinier
$75.2K
Ľudské zdroje
$66.4K
Informatik (IT)
$11.6K
Marketingové operácie
$104K
Strojný inžinier
$72.9K
Manažér produktového dizajnu
$107K
Projektový manažér
$14.5K
Predaj
$55.4K
Technický manažér programu
$89.6K
Dôvera a bezpečnosť
$41.7K
UX výskumník
$88.2K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v TELUS je Softvérový inžinier at the L6 level s ročnou celkovou kompenzáciou $135,281. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v TELUS je $86,649.

