TDS Platy

Platy TDS sa pohybujú od $44,765 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Zákaznícky servis na spodnej hranici až po $140,700 pre Predaj na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov TDS. Posledná aktualizácia: 9/20/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $73K

Full-Stack softvérový inžinier

Účtovník
$70.2K
Zákaznícky servis
$44.8K

Dátový vedec
$51.2K
Predaj
$141K
Rizikový kapitalista
$56.7K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v TDS predstavuje Predaj at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $140,700. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v TDS je $63,444.

