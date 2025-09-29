Adresár spoločností
ServiceTitan
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Produktový manažér

  • Všetky platy Produktový manažér

ServiceTitan Produktový manažér Platy

Produktový manažér odmeňovanie in United States v ServiceTitan dosahuje $182K za year pre Product Manager. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $194K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ServiceTitan. Posledná aktualizácia: 9/29/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Product Manager
$182K
$175K
$0
$6.9K
Senior Product Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager III
$ --
$ --
$ --
$ --
Zobraziť 3 Viac úrovní
$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti ServiceTitan podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Produktový manažér at ServiceTitan in United States sits at a yearly total compensation of $226,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ServiceTitan for the Produktový manažér role in United States is $187,000.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre ServiceTitan

