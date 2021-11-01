Adresár spoločností
Sempra
Sempra Platy

Platy Sempra sa pohybujú od $87,636 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový analytik na spodnej hranici až po $223,875 pre Strojný inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Sempra. Posledná aktualizácia: 10/26/2025

Účtovník
$135K
Obchodný analytik
$119K
Dátový analytik
$87.6K

Elektrotechnický inžinier
$108K
Strojný inžinier
$224K
Projektový manažér
$110K
Cybersecurity Analyst
$156K
Softvérový inžinier
$124K
Manažér technických programov
$181K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Sempra predstavuje Strojný inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $223,875. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Sempra je $123,970.

