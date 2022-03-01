Adresár spoločností
Schrödinger
Schrödinger Platy

Platy Schrödinger sa pohybujú od $29,678 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Architekt riešení na spodnej hranici až po $207,060 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Schrödinger. Posledná aktualizácia: 11/15/2025

Softvérový inžinier
Median $171K
IT špecialista
$144K
Produktový manažér
$207K

Projektový manažér
$199K
Architekt riešení
$29.7K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Schrödinger podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Schrödinger predstavuje Produktový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $207,060. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Schrödinger je $171,000.

