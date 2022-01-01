Adresár spoločností
Roper Technologies
Roper Technologies Platy

Platy Roper Technologies sa pohybujú od $2,902 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Zákaznícky servis na spodnej hranici až po $149,250 pre Architekt riešení na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Roper Technologies. Posledná aktualizácia: 9/18/2025

$160K

Obchodný analytik
$63.3K
Zákaznícky servis
$2.9K
Dátový vedec
$124K

Produktový dizajnér
$80.4K
Softvérový inžinier
$122K
Architekt riešení
$149K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Roper Technologies predstavuje Architekt riešení at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $149,250. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Roper Technologies je $101,400.

Ďalšie zdroje