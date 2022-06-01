Adresár spoločností
SADA
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

SADA Platy

Platy SADA sa pohybujú od $21,128 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Copywriter in India na spodnej hranici až po $295,515 pre Manažér softvérového inžinierstva in United States na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov SADA. Posledná aktualizácia: 9/9/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Softvérový inžinier
Median $175K
Architekt riešení
Median $230K
Aktuár
$99.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Copywriter
$21.1K
Zákaznícky servis
$40.8K
Ľudské zdroje
$148K
Produktový dizajnér
$101K
Manažér programov
$43.4K
Projektový manažér
$138K
Predaj
$160K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$224K
Manažér softvérového inžinierstva
$296K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v SADA predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $295,515. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v SADA je $142,973.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre SADA

Súvisiace spoločnosti

  • Accela
  • Axoni
  • Paxos
  • Evisort
  • ConsenSys
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje