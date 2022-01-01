Adresár spoločností
Axoni
Axoni Platy

Platy Axoni sa pohybujú od $155,000 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $165,825 pre Business analytik na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Axoni. Posledná aktualizácia: 11/17/2025

Softvérový inžinier
Median $155K
Business analytik
$166K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Axoni podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Axoni predstavuje Business analytik at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $165,825. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Axoni je $160,413.

