Adresár spoločností
Riskified
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Riskified Platy

Platy Riskified sa pohybujú od $96,592 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Ľudské zdroje na spodnej hranici až po $206,500 pre Predaj na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Riskified. Posledná aktualizácia: 9/18/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Softvérový inžinier
Median $142K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

DevOps inžinier

Predaj
Median $207K
Obchodný rozvoj
$162K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Dátový analytik
$131K
Dátový vedec
$129K
Ľudské zdroje
$96.6K
Marketingové operácie
$118K
Produktový dizajnér
$122K
Produktový manažér
$173K
Predajný inžinier
$189K
Manažér softvérového inžinierstva
$199K
Architekt riešení
$159K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Die bestbezahlte Position bei Riskified ist Predaj mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $206,500. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Riskified beträgt $150,508.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Riskified

Súvisiace spoločnosti

  • NetApp
  • Visa
  • Autodesk
  • Akamai
  • Citrix
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje