  • Platy
  • Manažér technických programov

  • Všetky platy Manažér technických programov

Reddit Manažér technických programov Platy

Priemerné Manažér technických programov celkové odmeňovanie in United States v Reddit sa pohybuje od $151K do $211K za year. Posledná aktualizácia: 9/22/2025

Priemerná celková odmena

$162K - $191K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$151K$162K$191K$211K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Logo spoločnosti Reddit

$20K

Harmonogram Vestingu

100%

ROK 1

V spoločnosti Reddit podliehajú Akciové/kapitálové granty 1-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 100% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (100.00% ročne)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Reddit podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Reddit podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Manažér technických programov at Reddit in United States sits at a yearly total compensation of $210,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Reddit for the Manažér technických programov role in United States is $151,200.

Ďalšie zdroje