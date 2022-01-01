Adresár spoločností
Reddit Platy

Platy Reddit sa pohybujú od $125,899 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $874,000 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Reddit. Posledná aktualizácia: 8/29/2025

Softvérový inžinier
IC2 $159K
IC3 $266K
IC4 $416K
IC5 $478K
IC6 $874K

Inžinier strojového učenia

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Produktový manažér
IC1 $384K
IC3 $211K
IC4 $316K
IC5 $445K
Dátový vedec
IC3 $206K
IC4 $257K
IC5 $363K

Produktový dizajnér
IC1 $126K
IC4 $265K
IC5 $339K

UX dizajnér

Manažér softvérového inžinierstva
Median $515K
Predaj
IC3 $176K
IC4 $175K
Manažér dátovej vedy
Median $450K
UX výskumník
Median $260K
Finančný analytik
Median $140K
Projektový manažér
Median $145K
Nábor zamestnancov
Median $145K
Účtovník
Median $154K

Technický účtovník

Dátový analytik
$250K
Informačný technológ (IT)
$210K
Manažér programov
$201K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$222K
Architekt riešení
$147K

Dátový architekt

Manažér technických programov
$176K
Harmonogram Vestingu

100%

ROK 1

V spoločnosti Reddit podliehajú Akciové/kapitálové granty 1-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 100% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (100.00% ročne)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Reddit podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Reddit podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

Vesting Schedule 100% after year 1.

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Reddit predstavuje Softvérový inžinier at the IC6 level s ročnou celkovou odmenou $874,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Reddit je $235,959.

Ďalšie zdroje