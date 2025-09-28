UX výskumník odmeňovanie in United States v Qualtrics dosahuje $145K za year pre L4. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Qualtrics. Posledná aktualizácia: 9/28/2025
Priemerná celková odmena
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$145K
$141K
$0
$3.5K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Qualtrics podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)