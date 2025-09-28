Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Qualtrics sa pohybuje od $159K za year pre L3 do $510K za year pre L7. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $202K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Qualtrics. Posledná aktualizácia: 9/28/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L3
$159K
$120K
$32.1K
$6.5K
L4
$215K
$155K
$50.5K
$9.6K
L5
$318K
$188K
$102K
$27K
L6
$362K
$208K
$131K
$23.3K
|Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Qualtrics podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)
