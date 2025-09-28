Adresár spoločností
Qualtrics Manažér obchodných operácií Platy

Priemerné Manažér obchodných operácií celkové odmeňovanie v Qualtrics sa pohybuje od MX$1.07M do MX$1.45M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Qualtrics. Posledná aktualizácia: 9/28/2025

Priemerná celková odmena

MX$1.14M - MX$1.38M
Mexico
Bežný rozsah
Možný rozsah
MX$1.07MMX$1.14MMX$1.38MMX$1.45M
Bežný rozsah
Možný rozsah

MX$3.1M

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.


Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Qualtrics podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



