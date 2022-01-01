Adresár spoločností
Molex
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Molex Platy

Platy Molex sa pohybujú od $28,290 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $179,100 pre Architekt riešení na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Molex. Posledná aktualizácia: 9/15/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Strojný inžinier
Median $120K
Softvérový inžinier
Median $74.4K
Biomedicínsky inžinier
$106K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Obchodný analytik
$96.9K
Hardvérový inžinier
$63.5K
Informačný technológ (IT)
$176K
Produktový dizajnér
$28.3K
Produktový manažér
$72.1K
Projektový manažér
$96.9K
Predaj
$51.3K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$89.4K
Architekt riešení
$179K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Molex predstavuje Architekt riešení at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $179,100. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Molex je $93,138.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Molex

Súvisiace spoločnosti

  • Crestron
  • Mouser Electronics
  • Schweitzer Engineering Laboratories
  • Shure
  • Lutron Electronics
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje