Moderna
Hlavné poznatky
    • O spoločnosti

    Moderna Therapeutics is pioneering a new class of drugs, messenger RNA Therapeutics, with the vast potential to treat many diseases across a range of drug modalities and therapeutic areas.

    modernatx.com
    Webstránka
    2010
    Rok založenia
    1,750
    Počet zamestnancov
    $500M-$1B
    Odhadované príjmy
    Sídlo

