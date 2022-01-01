Adresár spoločností
Moderna
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Moderna Platy

Platy Moderna sa pohybujú od $40,899 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Účtovník na spodnej hranici až po $351,832 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Moderna. Posledná aktualizácia: 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softvérový inžinier
Median $180K

Full-Stack softvérový inžinier

Produktový manažér
Median $260K
Dátový vedec
Median $110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Biomedicínsky inžinier
Median $98K
Účtovník
$40.9K
Chemický inžinier
$140K
Dátový analytik
$72.6K
Manažér dátovej vedy
$256K
Ľudské zdroje
$241K
Manažérsky konzultant
$279K
Strojný inžinier
$166K
Produktový dizajnér
$336K
Manažér programov
$332K
Projektový manažér
$245K
Regulatórne záležitosti
$312K
Manažér softvérového inžinierstva
$352K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Moderna podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

Máte otázku? Spýtajte sa komunity.

Navštívte komunitu Levels.fyi, aby ste sa zapojili do diskusií so zamestnancami z rôznych spoločností, získali kariérne tipy a ďalšie.

Navštíviť teraz!

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Moderna predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $351,832. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Moderna je $243,210.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Moderna

Súvisiace spoločnosti

  • NetApp
  • Lam Research
  • Illumina
  • Twist Bioscience
  • Schrödinger
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje