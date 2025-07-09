Adresár spoločností
Minsait
Minsait Platy

Platy Minsait sa pohybujú od $23,619 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Manažér technických programov na spodnej hranici až po $48,536 pre Manažérsky konzultant na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Minsait. Posledná aktualizácia: 9/16/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $40.2K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Obchodný analytik
Median $31.4K
Dátový analytik
Median $26.6K

Dátový vedec
$38.3K
Informačný technológ (IT)
$46.4K
Manažérsky konzultant
$48.5K
Manažér technických programov
$23.6K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Minsait predstavuje Manažérsky konzultant at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $48,536. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Minsait je $38,258.

