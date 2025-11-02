Adresár spoločností
Lumentum
Lumentum Dátový vedec Platy

Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Lumentum. Posledná aktualizácia: 11/2/2025

Priemerná celková odmena

NT$1.95M - NT$2.22M
Taiwan
Bežný rozsah
Možný rozsah
NT$1.69MNT$1.95MNT$2.22MNT$2.47M
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Lumentum podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v Lumentum in Taiwan predstavuje ročnú celkovú odmenu NT$2,468,022. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Lumentum pre pozíciu Dátový vedec in Taiwan je NT$1,694,151.

