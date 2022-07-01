Adresár spoločností
Koddi
Koddi Platy

Platy Koddi sa pohybujú od $78,000 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $174,125 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Koddi. Posledná aktualizácia: 11/25/2025

Softvérový inžinier
Median $78K

Backend softvérový inžinier

Manažér softvérového inžinierstva
$174K
Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Koddi predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $174,125. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Koddi je $126,063.

Odporúčané pozície

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/koddi/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.