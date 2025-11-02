Adresár spoločností
Koddi
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

Koddi Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in United States v Koddi dosahuje $78K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Koddi. Posledná aktualizácia: 11/2/2025

Mediánový balík
company icon
Koddi
Software Engineer
Fort Worth, TX
Celkom za rok
$78K
Úroveň
L1
Základný plat
$75K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$3K
Roky v spoločnosti
0 Roky
Roky skúseností
0 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Koddi?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Zahrnuté pozície

Pridať novú pozíciu

Backend softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Koddi in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $106,800. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Koddi pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $75,000.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Koddi

Súvisiace spoločnosti

  • Catalyte
  • ConvergeOne
  • Kore.ai
  • Curtiss-Wright
  • Modus Create
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje