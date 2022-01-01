Adresár spoločností
Kaseya
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Kaseya Platy

Platy Kaseya sa pohybujú od $40,778 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Architekt riešení na spodnej hranici až po $105,440 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Kaseya. Posledná aktualizácia: 9/15/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Softvérový inžinier
Software Engineer 2 $68.1K
Senior Software Engineer $77.4K

Full-Stack softvérový inžinier

Predaj
Median $80K

Správca účtov

Produktový manažér
Median $105K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Zákaznícky servis
$42.2K
Ľudské zdroje
$88.2K
Manažérsky konzultant
$96.6K
Produktový dizajnér
$95.5K
Projektový manažér
$71.6K
Manažér softvérového inžinierstva
$78.3K
Architekt riešení
$40.8K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

El puesto con mayor remuneración reportado en Kaseya es Produktový manažér con una compensación total anual de $105,440. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Kaseya es $78,290.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Kaseya

Súvisiace spoločnosti

  • QGenda
  • ArborMetrix
  • Accruent
  • Rightpoint
  • Verys
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje