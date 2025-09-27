Softvérový inžinier odmeňovanie in Poland v Kaseya sa pohybuje od PLN 255K za year pre Software Engineer 2 do PLN 291K za year pre Senior Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Poland dosahuje PLN 265K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Kaseya. Posledná aktualizácia: 9/27/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
