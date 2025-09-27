Adresár spoločností
Kaseya
Kaseya Softvérový inžinier Platy

Softvérový inžinier odmeňovanie in Poland v Kaseya sa pohybuje od PLN 255K za year pre Software Engineer 2 do PLN 291K za year pre Senior Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Poland dosahuje PLN 265K.

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Software Engineer 1
(Začiatočnícka úroveň)
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
Najnovšie odoslané platy
Aké sú kariérne úrovne v Kaseya?

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Kaseya in Poland predstavuje ročnú celkovú odmenu PLN 327,642. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Kaseya pre pozíciu Softvérový inžinier in Poland je PLN 274,918.

Ďalšie zdroje