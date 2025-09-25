Adresár spoločností
Intapp
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Information Technologist (IT)

  • Všetky platy Information Technologist (IT)

Intapp Information Technologist (IT) Platy

Priemerné Information Technologist (IT) celkové odmeňovanie v Intapp sa pohybuje od $200K do $280K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Intapp. Posledná aktualizácia: 9/25/2025

Priemerná celková odmena

$216K - $251K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$200K$216K$251K$280K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších Information Technologist (IT) príspevkovs v spoločnosti Intapp na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.


Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Intapp podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Information Technologist (IT) ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu jobFamilies.Information Technologist (IT) v Intapp predstavuje ročnú celkovú odmenu $279,650. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Intapp pre pozíciu jobFamilies.Information Technologist (IT) je $199,750.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Intapp

Súvisiace spoločnosti

  • Qualtrics
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje