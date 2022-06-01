Adresár Spoločností
Intapp
Intapp Platy

Platový rozsah Intapp sa pohybuje od $72,507 v celkovej kompenzácii ročne pre Účtovník na spodnom konci do $233,825 pre Informatik (IT) na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Intapp. Naposledy aktualizované: 8/10/2025

$160K

Produktový dizajnér
Median $108K
Produktový manažér
Median $144K
Účtovník
$72.5K

Informatik (IT)
$234K
Marketing
$102K
Manažér produktového dizajnu
$95.5K
Projektový manažér
$164K
Predaj
$120K
Softvérový inžinier
$119K
Manažér softvérového inžinierstva
$129K
Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Intapp podliehajú Granty akcií/equity 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (2.08% mesačne)

FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Intapp je Informatik (IT) at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $233,825. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Intapp je $119,799.

