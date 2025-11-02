Adresár spoločností
Impossible Foods
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Chemický inžinier

  • Všetky platy Chemický inžinier

Impossible Foods Chemický inžinier Platy

Priemerné Chemický inžinier celkové odmeňovanie in United States v Impossible Foods sa pohybuje od $177K do $259K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Impossible Foods. Posledná aktualizácia: 11/2/2025

Priemerná celková odmena

$204K - $232K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$177K$204K$232K$259K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších Chemický inžinier príspevkovs v spoločnosti Impossible Foods na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Impossible Foods podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Chemický inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Chemický inžinier v Impossible Foods in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $258,538. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Impossible Foods pre pozíciu Chemický inžinier in United States je $177,471.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Impossible Foods

Súvisiace spoločnosti

  • Drizly
  • Daily Harvest
  • Truepill
  • GOAT
  • Total Wine & More
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje