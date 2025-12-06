Adresár spoločností
Illumina
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

Illumina Softvérový inžinier Platy

Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Illumina sa pohybuje od $105K za year pre P1 do $249K za year pre P6. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $193K.

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
P1
Entry Software Engineer(Začiatočnícka úroveň)
$105K
$96.8K
$7.3K
$1.2K
P2
Intermediate Software Engineer
$139K
$118K
$16.4K
$4.6K
P3
Senior Software Engineer
$185K
$155K
$25.2K
$5K
P4
Staff Software Engineer
$210K
$180K
$18.6K
$11.2K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Illumina podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)



Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečovania kvality (QA)

Dátový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Illumina in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $253,400. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Illumina pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $205,000.

Ďalšie zdroje

