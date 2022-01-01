Adresár Spoločností
Danaher
Danaher Platy

Platový rozsah Danaher sa pohybuje od $36,717 v celkovej kompenzácii ročne pre Manažér softvérového inžinierstva na spodnom konci do $218,500 pre Produktový manažér na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Danaher. Naposledy aktualizované: 8/12/2025

$160K

Produktový manažér
Median $219K
Strojný inžinier
Median $115K
Účtovník
$217K

Biomedicínsky inžinier
$88.3K
Obchodný analytik
$106K
Rozvoj obchodu
$137K
Manažér dátovej vedy
$149K
Dátový vedec
$195K
Finančný analytik
$151K
Hardvérový inžinier
$64.9K
Ľudské zdroje
$142K
Informatik (IT)
$72K
Marketing
$199K
Optický inžinier
$181K
Produktový dizajnér
$141K
Projektový manažér
$115K
Predaj
$78.3K
Manažér softvérového inžinierstva
$36.7K
Architekt riešení
$60.1K
Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcie
RSU

V spoločnosti Danaher podliehajú RSUs 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (25.00% ročne)

FAQ

The highest paying role reported at Danaher is Produktový manažér with a yearly total compensation of $218,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Danaher is $137,460.

Ďalšie zdroje