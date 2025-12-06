Adresár spoločností
IHS Markit
IHS Markit Obchodný rozvoj Platy

Priemerné Obchodný rozvoj celkové odmeňovanie in Netherlands v IHS Markit sa pohybuje od €61.8K do €84.3K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky IHS Markit. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

$76.2K - $92.1K
Netherlands
$71.2K$76.2K$92.1K$97.1K
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Obchodný rozvoj v IHS Markit in Netherlands predstavuje ročnú celkovú odmenu €84,326. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v IHS Markit pre pozíciu Obchodný rozvoj in Netherlands je €61,791.

Ďalšie zdroje

