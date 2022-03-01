Adresár spoločností
AVEVA
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

AVEVA Platy

Platy AVEVA sa pohybujú od $26,427 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Predaj na spodnej hranici až po $209,000 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov AVEVA. Posledná aktualizácia: 8/26/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Softvérový inžinier
Associate Software Engineer $104K
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $160K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Manažér softvérového inžinierstva
Median $209K
Informačný technológ (IT)
Median $111K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

40 15
40 15
Marketing
Median $120K
Zákaznícky servis
$147K
Dátový vedec
$99.5K
Finančný analytik
$102K
Produktový dizajnér
$100K
Produktový manažér
$128K
Manažér programov
$67.2K
Projektový manažér
$92.2K
Predaj
$26.4K
Architekt riešení
$113K
Manažér technických programov
$148K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v AVEVA predstavuje Manažér softvérového inžinierstva s ročnou celkovou odmenou $209,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v AVEVA je $111,000.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre AVEVA

Súvisiace spoločnosti

  • Verint
  • IHS Markit
  • EQ
  • Oliver Wyman
  • Cognizant
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje