Priemerné Programový manažér celkové odmeňovanie in United States v Hyphen sa pohybuje od $130K do $184K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Hyphen. Posledná aktualizácia: 12/7/2025

Priemerná celková odmena

$147K - $174K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$130K$147K$174K$184K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Programový manažér v Hyphen in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $184,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Hyphen pre pozíciu Programový manažér in United States je $129,600.

