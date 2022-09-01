Hightouch Platy

Platový rozsah Hightouch sa pohybuje od $176,400 v celkovej kompenzácii ročne pre Manažér dátovej vedy na spodnom konci do $306,000 pre Predaj na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Hightouch. Naposledy aktualizované: 8/20/2025
V spoločnosti Hightouch podliehajú Granty akcií/equity 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:
25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda sa v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda sa v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda sa v 4th-ROK (2.08% mesačne)
10 years post-termination exercise window.
