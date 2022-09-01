Adresár Spoločností
Hightouch

Hightouch Platy

Platový rozsah Hightouch sa pohybuje od $176,400 v celkovej kompenzácii ročne pre Manažér dátovej vedy na spodnom konci do $306,000 pre Predaj na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Hightouch. Naposledy aktualizované: 8/20/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Softvérový inžinier
Median $190K
Manažér dátovej vedy
$176K
Predaj
$306K
Obchodný inžinier
$229K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Hightouch podliehajú Granty akcií/equity 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (2.08% mesačne)

10 years post-termination exercise window.

Máte otázku? Opýtajte sa komunity.

Navštívte komunitu Levels.fyi na interakciu so zamestnancami z rôznych spoločností, získanie kariérnych rád a viac.

Navštíviť teraz!

FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Hightouch je Predaj at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $306,000. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Hightouch je $209,733.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Hightouch

Súvisiace spoločnosti

  • Microsoft
  • Netflix
  • DoorDash
  • Roblox
  • Databricks
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje