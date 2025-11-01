Manažér softvérového inžinierstva odmeňovanie in United States v Grainger sa pohybuje od $264K za year pre Senior Software Engineering Manager do $340K za year pre Director. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $230K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Grainger. Posledná aktualizácia: 11/1/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Software Engineering Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineering Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineering Manager
$264K
$210K
$14.5K
$39K
Director
$340K
$248K
$30K
$62.5K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
