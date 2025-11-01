Adresár spoločností
Grainger
  • Platy
  • Manažér softvérového inžinierstva

  • Všetky platy Manažér softvérového inžinierstva

Grainger Manažér softvérového inžinierstva Platy

Manažér softvérového inžinierstva odmeňovanie in United States v Grainger sa pohybuje od $264K za year pre Senior Software Engineering Manager do $340K za year pre Director. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $230K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Grainger. Posledná aktualizácia: 11/1/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Software Engineering Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineering Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineering Manager
$264K
$210K
$14.5K
$39K
Director
$340K
$248K
$30K
$62.5K
Zobraziť 2 Viac úrovní
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Aké sú kariérne úrovne v Grainger?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v Grainger in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $340,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Grainger pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in United States je $263,000.

