General Dynamics Information Technology Platy

Platy General Dynamics Information Technology sa pohybujú od $75,000 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Analytik kybernetickej bezpečnosti na spodnej hranici až po $164,175 pre Manažér technických programov na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov General Dynamics Information Technology. Posledná aktualizácia: 9/13/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $112K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Sieťový inžinier

Systémový inžinier

Informačný technológ (IT)
Median $155K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
Median $75K

Dátový vedec
Median $143K
Architekt riešení
Median $133K
Obchodný analytik
Median $91K
Dátový analytik
Median $100K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $146K
Manažérsky konzultant
$152K
Produktový manažér
$91.5K
Projektový manažér
$117K
Nábor zamestnancov
$98.9K
Manažér technických programov
$164K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v General Dynamics Information Technology predstavuje Manažér technických programov at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $164,175. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v General Dynamics Information Technology je $117,300.

