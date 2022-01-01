Adresár Spoločností
Fullscript
Fullscript Platy

Platový rozsah Fullscript sa pohybuje od $55,164 v celkovej kompenzácii ročne pre Marketing na spodnom konci do $127,104 pre Softvérový inžinier na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Fullscript. Naposledy aktualizované: 8/15/2025

$160K

Softvérový inžinier
L2 $86.4K
L3 $111K
L4 $88.7K
L5 $127K

Backend softvérový inžinier

Full-stack softvérový inžinier

Produktový dizajnér
Median $74.3K

UX dizajnér

Finančný analytik
$61.2K

Marketing
$55.2K
Manažér softvérového inžinierstva
$119K
Najvyššie platená pozícia nahlásená v Fullscript je Softvérový inžinier at the L5 level s ročnou celkovou kompenzáciou $127,104. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Fullscript je $87,534.

