Fastenal
Fastenal Platy

Platy Fastenal sa pohybujú od $18,199 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Informačný technológ (IT) na spodnej hranici až po $120,600 pre Predaj na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Fastenal. Posledná aktualizácia: 8/31/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $20.7K

Full-Stack softvérový inžinier

Účtovník
$33.1K
Obchodný analytik
$60.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Obchodný rozvoj
$52.3K
Dátový analytik
$64.3K
Dátový vedec
$19K
Informačný technológ (IT)
$18.2K
Predaj
$121K
Manažér technických programov
$25.8K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Fastenal predstavuje Predaj at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $120,600. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Fastenal je $33,114.

