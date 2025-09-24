Adresár spoločností
Ericsson
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Architekt riešení

  • Všetky platy Architekt riešení

Ericsson Architekt riešení Platy

Architekt riešení odmeňovanie in Canada v Ericsson sa pohybuje od CA$143K za year pre JS6 do CA$157K za year pre JS7. Mediánový yearný kompenzačný balík in Canada dosahuje CA$158K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Ericsson. Posledná aktualizácia: 9/24/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$143K
CA$128K
CA$1.8K
CA$13.2K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
Zobraziť 2 Viac úrovní
CA$226K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Zahrnuté pozície

Cloud Architect

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Architekt riešení v Ericsson in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$178,252. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Ericsson pre pozíciu Architekt riešení in Canada je CA$158,371.

