Enfusion
Enfusion Platy

Platy Enfusion sa pohybujú od $50,113 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Projektový manažér na spodnej hranici až po $120,750 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Enfusion. Posledná aktualizácia: 9/7/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $121K

Full-Stack softvérový inžinier

Účtovník
$116K
Obchodný analytik
$90.3K

Informačný technológ (IT)
$61K
Projektový manažér
$50.1K
Manažér technických programov
$78.4K
Technický pisateľ
$67.3K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Enfusion predstavuje Softvérový inžinier s ročnou celkovou odmenou $120,750. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Enfusion je $78,390.

