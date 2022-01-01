Vanguard Platy

Adresár spoločností
Platy Vanguard sa pohybujú od $50,250 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Úspech zákazníka na spodnej hranici až po $348,250 pre Obchodné operácie na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Vanguard. Posledná aktualizácia: 9/7/2025

$160K

Softvérový inžinier
TI05 $104K
TS01 $125K
TS02 $146K
TS03 $183K
TS04 $243K

Inžinier strojového učenia

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Dátový inžinier

Dátový vedec
TS02 $132K
TS03 $173K
Produktový manažér
Median $142K

Produktový dizajnér
Median $120K

UX dizajnér

Dátový analytik
TS02 $133K
TS03 $153K
Projektový manažér
Median $128K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $195K
Účtovník
Median $103K

Technický účtovník

UX výskumník
Median $128K
Finančný analytik
Median $85K
Informačný technológ (IT)
Median $115K
Marketing
Median $189K
Architekt riešení
Median $200K

Dátový architekt

Cloud Security Architect

Manažér technických programov
Median $200K
Obchodné operácie
$348K
Obchodný analytik
$144K
Zákaznícky servis
$137K
Úspech zákazníka
$50.3K
Ľudské zdroje
$74.2K
Právne
$101K
Manažérsky konzultant
$249K
Marketingové operácie
$131K
Manažér programov
$216K
Predaj
$55.7K
Často kladené otázky

The highest paying role reported at Vanguard is Obchodné operácie at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $348,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Vanguard is $134,989.

