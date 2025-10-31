Adresár spoločností
DRW
DRW Dátový vedec Platy

Mediánový Dátový vedec kompenzačný balík in United Kingdom v DRW dosahuje £152K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky DRW. Posledná aktualizácia: 10/31/2025

Mediánový balík
company icon
DRW
Quantitative Researcher
London, EN, United Kingdom
Celkom za rok
£152K
Úroveň
L1
Základný plat
£152K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Roky v spoločnosti
0 Roky
Roky skúseností
0 Roky
Aké sú kariérne úrovne v DRW?
Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v DRW in United Kingdom predstavuje ročnú celkovú odmenu £247,598. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v DRW pre pozíciu Dátový vedec in United Kingdom je £119,156.

