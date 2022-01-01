Adresár Spoločností
Akuna Capital
Akuna Capital Platy

Platový rozsah Akuna Capital sa pohybuje od $65,325 v celkovej kompenzácii ročne pre Účtovník na spodnom konci do $425,071 pre Softvérový inžinier na hornom konci.

$160K

Softvérový inžinier
Junior Software Engineer $203K
Senior Software Engineer $425K

Full-stack softvérový inžinier

Kvantitatívny vývojár

Backend softvérový inžinier

Manažér softvérového inžinierstva
Median $260K
Dátový vedec
Median $225K

Účtovník
$65.3K
Obchodné operácie
$108K
Finančný analytik
$127K
Informatik (IT)
$221K
Projektový manažér
Median $155K
Personálny nábor
$99.5K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Akuna Capital je Softvérový inžinier at the Senior Software Engineer level s ročnou celkovou kompenzáciou $425,071. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Akuna Capital je $179,209.

